إصابة 17 في غزة بقصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف نازحين ومدنيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصاب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 17 فلسطينيا في قصف وإطلاق نار استهدفا تجمعا مدنيا ومخيمين للنازحين في قطاع غزة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

ففي أحدث الاعتداءات، أصيب 9 فلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف تجمعا مدنيا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق بيان صادر عن مستشفى العودة.

كما أصيب 3 فلسطينيين إثر إطلاق آليات الجيش الإسرائيلي النار على مخيم للنازحين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب مراسل الأناضول نقلا عن مصادر طبية.

وفي هجوم مماثل جنوبي القطاع، أصيب 5 فلسطينيين جراء إطلاق نار إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين غربي مدينة خان يونس، وفق المصادر ذاتها.

ويقيم النازحون في المخيمين داخل خيام متهالكة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعدما دمرت إسرائيل منازلهم وأجبرتهم على النزوح منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت أكثر من 173 ألفا، إلى جانب تدمير واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.