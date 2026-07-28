ترامب: سندمر المنشأة النووية الإيرانية في جبل الفأس في حال فشل المفاوضات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتدمير المنشأة النووية الإيرانية في جبل الفأس، وذلك في حال فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على تدمير المنشأة النووية بسهولة.

وقال ترامب، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: لا أحتاج إلى أن يخبرني نتنياهو بذلك، فهو يخبرني لأنه يريد مني أن أظل منخرطا في الحرب.

وأضاف ترامب: بفضل قوة الفضاء، لدينا أفضل الكاميرات في العالم موجهة نحوه، نعرف بالضبط ما يجري هناك، إنها ليست مشكلة كبيرة، لقد قضينا على مواقعهم النووية، وسيتعين علينا القضاء على جبل الفأس إذا لم نتوصل إلى صفقة، وإذا لم نتوصل إلى صفقة، فسنقضي عليه بسهولة تامة.

وحول مضيق هرمز، قال ترامب: "إيران لا تسيطر على المضيق، نحن من نسيطر عليه. بإمكانهم زرع الألغام وإثارة الفوضى، لكننا نحن من نتحكم فيه"، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

وأشار إلى أن السفن الوحيدة التي تعبر المضيق هي تلك التي يريدها هو أن تعبر.