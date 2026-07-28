ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الثلاثاء، أن مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسعيان لترتيب اجتماع ثنائي بينهما.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعين منفصلين اليوم في البيت الأبيض مع نتنياهو وزيلينسكي.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تتسم العلاقات بين نتنياهو وزيلينسكي بالفتور، إذ لم يلتقيا منذ سبتمبر 2023، ولم يجريا أية محادثة هاتفية منذ يناير 2025. ومع ذلك، تتقاطع مصالحهما فيما يتعلق بإيران، التي تُعد واحدة من أبرز الداعمين العسكريين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، من عواقب "غير متوقعة" في أعقاب هجوم شنته أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إلى ذلك، صرح مسئول إسرائيلي بأن نتنياهو وترامب سيناقشان خلال اجتماعهما، سبل "كسب الحرب وإرساء سلام دائم".

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه "بينما يدخل نتنياهو البيت الأبيض تلبية لدعوة الرئيس ترامب، نجد أن قلة من الحلفاء قد التقوا بهذا القدر من التكرار، وأن قلة من التحالفات قد حققت هذا الحجم من الإنجازات في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة".

واختتم المسئول الإسرائيلي حديثه قائلا: "سيناقش الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي القضايا الحاسمة، وكيفية الاستفادة من تحالفنا العظيم لكسب الحرب وتحقيق سلام دائم، إنه السلام القائم على القوة"، على حد تعبيره.