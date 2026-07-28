وصلت "قافلة فلسطين" التي انطلقت من فرنسا إلى عاصمة الجبل الأسود بودجوريتسا، الثلاثاء، بعد مرورها بالبوسنة والهرسك، في طريقها إلى تركيا، محطتها التالية.

والتقى أعضاء القافلة سكانا محليين أمام جدارية في بودجوريتسا تحمل عبارة "الجبل الأسود إلى جانب فلسطين".

وسلط المشاركون الضوء على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتواصلة بالقطاع.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة على مدار عامين، ما خلّف أكثر من 73 شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر الحصار والقصف اليومي الذي يسفر عن شهداء وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

وقالت حركة التضامن مع فلسطين في الجبل الأسود، في بيان، إن وصول القافلة إلى بودجوريتسا أتاح لسكان البلاد فرصة إظهار دعمهم لفلسطين.

وسبق أن زارت القافلة مدينة سربرنيتسا، التي شهدت إبادة جماعية خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995، كما شاركت في مسيرة داعمة لفلسطين بالعاصمة سراييفو.

ومن المقرر أن تتوجه القافلة بعد الجبل الأسود إلى تركيا، وأن تمر بعدة مدن، منها إسطنبول وأنقرة وقونيا وديار بكر وماردين.

وتستهدف القافلة الوصول إلى فلسطين مرورا بالعراق والأردن.

ويشارك في القافلة ناشطون من 10 دول أوروبية، ومن المقرر أن تستغرق رحلتها نحو 20 يوما.