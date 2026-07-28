المجر تدشن هيئة لمكافحة الفساد وسط احتجاج حزب أوربان

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صوت البرلمان المجري، على تدشين وكالة جديدة لدعم قوات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.

وصوت النواب، على تأسيس الهيئة الوطنية لاستعادة الأصول بموافقة 143 نائبا ومعارضة 47 نائبا.

وجاءت الأصوات المعارضة من حزب (فيدز) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق فيكتور أوربان، وخسر السياسي اليميني المتطرف في انتخابات أبريل.

وقال رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار، في خطاب مصور عبر موقع فيسبوك: "لقد صوت (فيدز) بطبيعة الحال ضده لأنهم لا يريدون مكافحة الفساد".

وأضاف أن الهيئة الجديدة تمثل "خطوة هائلة" نحو الوفاء "بأحد أهم التزاماتنا".

وكتب حزب الاحترام والحرية (تيسا) الذي ينتمي إليه ماجيار، أن مهمة الهيئة هي "استعادة أكبر قدر ممكن من الممتلكات المسروقة واستغلالها لصالح البلاد.. لقد خرجت عشرات آلاف مليارات الفورنتات من الدولة إلى حسابات خاصة عن طريق الفساد والتحويلات غير المشروعة على مدار العقدين السابقين".