الادعاء الألماني يطالب بالسجن المؤبد لأفغاني في محاكمة هجوم ميونخ

طالب المدعون العامون الألمان اليوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة في محاكمة المتهم بجريمة قتل وقعت العام الماضي إثر هجوم سيارة مميت استهدف مظاهرة في ميونخ.

وقال أحد ممثلي الادعاء أمام المحكمة الإقليمية العليا في ميونخ: "كان هذا العمل - ويجب التأكيد على ذلك بوضوح - مخططا لإزهاق الأرواح".

وأضاف المدعي العام في مرافعته الختامية التي استمرت نحو ساعتين: "لا شك أن المتهم تعمّد دهس الحشد بالسيارة".

وفي الهجوم الذي استهدف مسيرة نقابة "فيردي" العمالية في فبراير 2025، قُتلت أم وابنتها الصغيرة، وأُصيب عدد كبير من الأشخاص، بعضهم في حالة حرجة.

ووجه المدعون الاتحاديون تهمة القتل المزدوج، والشروع في القتل في 22 قضية، والتسبب في أذى جسدي بالغ الخطورة في 22 قضية أخرى، إلى مواطن أفغاني يبلغ من العمر 25 عاماً.

وطالب المدعون العامون بالسجن المؤبد مع تقرير بخصوص الجسامة الخاصة بالجرم المرتكب ، وهو إجراء بموجب القانون الألماني من شأنه أن يجعل الإفراج المشروط بعد 15 عاماً أكثر صعوبة.

ينظر المدعون الفيدراليون إلى الهجوم على أنه عمل سياسي له دوافع دينية.