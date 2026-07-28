ترامب: الوقت مناسب لإيران من أجل عقد صفقة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوقت الحالي يعد «مناسبًا» لإيران، من أجل عقد صفقة مع الولايات المتحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فوكس أند فريندز»، عبر شاشة «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء: «من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع، إيران، بدلًا من تدمير باقي البلد».

وتعهد بالعودة «لإكمال المهمة» في إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق، قائلًا: «نحن في موقف قوي جدا أمام إيران، ويمكنني تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رغبته في في تجنب استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران، قائلًا إن منشأة جبل الفأس «ليست مشكلة كبيرة».

وشدد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بخرق الاتفاقيات بعد الآن، منوهًا أن «طهران وافقت مبدئيا على عدم امتلاك سلاح نووي، لكنها يجب أن تقر بذلك رسميا».

وفي وقت سابق، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حول الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وتطرق كاتس، خلال لقاء مع القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال عودة القتال في إيران، قائلًا إن «مصالح الولايات المتحدة في إيران تتجاوز مصالح إسرائيل».

وأشار الوزير إلى أن إسرائيل ترغب بشدة في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن «الولايات المتحدة لا تسمح حاليا بذلك»، بحسب تعبيره.

وأكد أن «تل أبيب مستعدة لضرب إيران بكل ما أوتيت من قوة، في حال أقدمت طهران على مهاجمة إسرائيل».

وزعم خلال اللقاء أن بلاده حققت الكثير في الحرب ضد إيران، مشيرًا إلى انهيار ما وصفه بـ«الإمبراطورية المتغطرسة التي هددت بتدمير إسرائيل».

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع يُعتقد أنه سيحدد مصير الحرب على إيران، وهو الثامن من نوعه بينهما، والخامس الذي يستضيف فيه ترامب الزعيم الإسرائيلي في البيت الأبيض.

وتخشى إسرائيل أن يقدم ترامب على تنازل، ويعود عن مطالبه بمنع طهران من تخصيب اليورانيوم، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأكد ترامب سابقًا أنه لن يتهاون في ذلك، لكن الانعكاسات الاقتصادية للحرب على الداخل الأمريكي، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، ربما دفعته إلى إعادة النظر في موقفه، بحسب الصحيفة العبرية.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تباعد في الرؤى بين ترامب ونتنياهو، ولا يقتصر ذلك على إيران فحسب، بل يمتد إلى الاتفاق النووي السعودي الأمريكي، وصفقة بيع طائرات إف-35 المتطورة لتركيا المعلقة، وانتشار القوات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.

ولم تشارك إسرائيل في الحملة الجوية الأمريكية التي استمرت أسبوعين هذا الشهر، والتي دفعت طهران إلى إطلاق النار على قواعد أمريكية.

وأوقف ترامب الحملة مطلع هذا الأسبوع. وقالت إيران إنها ستعلق هجماتها ما دامت الولايات المتحدة تفعل ذلك. وحذرت إسرائيل طهران من أن أي هجوم سيؤدي إلى رد إسرائيلي قوي.