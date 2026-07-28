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• متحدثة الحكومة الإيرانية قالت إن تضرر المنشآت قلّص إمدادات المصافي ومحطات الطاقة..

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مهاجراني بالعاصمة طهران، الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقالت مهاجراني إن منشآت إنتاج الغاز تضررت خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوما، ما أدى إلى فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من القدرة الإنتاجية اليومية.

وأضافت أن تراجع إنتاج الغاز قلّص كميات المواد الخام المرسلة إلى المصافي، والوقود المزوّد لمحطات الطاقة.

وفي سياق متصل، أكدت مهاجراني عدم رفع أسعار الوقود، واستمرار تطبيق اللوائح المعمول بها، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وأشارت إلى أن مطار بوشهر خرج عن الخدمة بشكل شبه كامل جراء الهجمات الأمريكية، وأن طائرة مدنية تضررت خلال القصف.

وبحسب مهاجراني، تضرر 12 جسرا ونفقان خلال الحرب، قبل إعادة فتح النفقين أمام حركة المرور وإنشاء طرق بديلة للجسور المدمرة.

ويسود هدوء حذر في المنطقة منذ الجمعة الماضي، مع توقف الضربات الأمريكية على إيران وردود طهران لليوم الرابع، بعد تصعيد استمر 13 يوما منذ 11 يوليو الجاري.

وشمل التصعيد هجمات أمريكية على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية شملت البحرين والكويت والأردن.

وجاءت هذه المواجهة رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق، بينما تؤكد طهران ضرورة تنظيم حركة العبور عبره، ما أثار مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.