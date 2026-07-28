- الحفني: مذكرة التفاهم تدعم تبادل المعلومات وتعزز حضور الطيران المدني العربي

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة العربية للطيران المدني.

وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Aviation Week 2026)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتستضيفه جمهورية مصر العربية للمرة الأولى بالقاهرة خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2026.

وقّع المذكرة كلٌ من الملاح سامح محمد فوزي، رئيس السلطة و المهندس خالد الشرقاوي، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الإعلامية، ودعم تبادل المعلومات والبيانات والإصدارات المتخصصة، والترويج للأنشطة والمبادرات المشتركة عبر المنصات الإعلامية المختلفة، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز التواصل بين مؤسسات الطيران المدني العربية.

كما تنص المذكرة على إعداد خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون، وعقد اجتماعات دورية لتقييم ما تم إنجازه، بما يضمن استدامة التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن توقيع المذكرة يجسد حرص قطاع الطيران المدنى على تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وفق أفضل الممارسات في مختلف مجالات الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن نشر الوعي بقضايا الطيران المدني وإبراز المبادرات والإنجازات التي تحققها المؤسسات العربية، يسهم في بناء منظومة طيران أكثر تطورًا وكفاءة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.