الاتحاد الأوروبي يستدعي المبعوث الروسي على خلفية اختراق مسيرة للمجال الجوي الروماني

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استدعى الاتحاد الأوروبي المبعوث الدبلوماسي الروسي إلى بروكسل، على خلفية اختراق طائرة روسية مسيّرة المجال الجوي الروماني، الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "أعربنا عن إدانتنا الشديدة للانتهاك المتعمد للمجال الجوي الروماني".

جدير بالذكر أن رومانيا تشترك في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر مع أوكرانيا، التي تتصدى للغزو الروسي منذ أكثر من أربعة أعوام.

ووصف المتحدث "العمل المتهور" بأنه "تصعيد خطير جدا من جانب روسيا، ويهدد أمن مواطني الاتحاد الأوروبي، والاستقرار الإقليمي، والسلام الدولي".