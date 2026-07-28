جفارديول: لم أتردد في تجديد عقدي مع مانشستر سيتي

أكد يوشكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي، أن قرار تجديد عقده مع النادي الإنجليزي كان سهلًا بالنسبة إليه، مشيدًا بالدعم الذي يحظى به من جماهير الفريق، ومؤكدًا ثقته في قدرة المدرب الجديد إنزو ماريسكا على قيادة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال جفارديول، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إنه لم يتردد في الموافقة على تمديد عقده بمجرد علمه برغبة النادي في استمراره، مضيفًا: "منذ اليوم الأول، شعرت بدعم كبير من جماهير مانشستر سيتي.. النادي يوفر للاعبين كل ما يحتاجونه، وأراه أفضل مكان في العالم لممارسة كرة القدم".

وأضاف الكرواتي: "لقد تلقيت الكثير من الحب والاحترام خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو أمر أقدره كثيرًا.. كما أننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وفريقًا شابًا يتمتع بإمكانات هائلة، وأثق بأننا سنحقق العديد من الإنجازات في السنوات المقبلة".

وعن العمل تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، أوضح المدافع الكرواتي أن معظم زملائه سبق لهم العمل معه، بينما ستكون هذه تجربته الأولى، مشيرًا إلى أن المدرب أثبت قدراته خلال فترته مع تشيلسي.

وقال: "الجميع يعرف العمل الذي قدمه مع تشيلسي، ونحن سعداء بانضمامه إلينا. ستكون لدينا فرصة للاستفادة من أفكاره وعقليته، وأعتقد أن أسلوبه قريب من الطريقة التي لعبنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية".

واختتم جفارديول تصريحاته بالتأكيد على صعوبة مواجهة الفرق التي كان يقودها ماريسكا في السابق، معربًا عن ثقته في أن التعاون معه سيساعد مانشستر سيتي على تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.