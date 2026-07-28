رغم عدم إعلان أرقام إيرادات فيلم "خلي بالك من نفسك" في مصر منذ طرحه الأربعاء الماضي وحتى الآن، إلا أن بطلته الفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفت بما يحققه الفيلم من إيرادات في دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية، أما في مصر فاكتفت هي وشريكها في البطولة أحمد السقا بالإشارة إلى نفاد تذاكر الفيلم في مصر إلى جانب 9 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن وعمان والعراق ولبنان.

فيما نشرت ياسمين عبد العزيز قائمة توضح ترتيب الأفلام الأعلى إيرادا في شباك التذاكر السعودي، والذي جاء فيه فيلم "خلي بالك من نفسك" في المرتبة الثانية على مستوى الإيراد اليومي بعد فيلم "الأوديسة" للمخرج كريستوفر نولان، فيما جاء في الكويت في المركز الأول، متفوقا على الأفلام المنافسة، حيث جاء في المركز الثاني "الأوديسة".

وكانت المواقع الخاصة بإعلان أرقام شباك التذاكر في مصر، حجبت إيرادات الأفلام التي كانت تعلن بشكل يومي، بسبب الحديث عن عدم دقة أرقام فيلمي "صقر وكناريا" و"شمشون ودليلة"، ولكن ما لم يكن متوقعا، هو الامتناع عن إعلان أرقام "خلي بالك من نفسك" داخل مصر منذ يومه الأول وحتى اليوم، وتطور الأمر إلى توقف موقعي "سينما تراك" و"فيلم يارد" عن إعلان إيرادات شباك التذاكر لكل الأفلام، مع تحديث وحيد لفيلم "سيفن دوجز" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، بعد أن تخطى أول أمس الرقم المسجل باسم فيلم "ولاد رزق – القاضية"، وأصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية.

الشروق تواصلت مع الموزع محمد دفراوي، موزع فيلم "خلي بالك من نفسك" لتسأله عن سبب عدم إعلان الإيرادات التي يحققها الفيلم في مصر، فاكتفى بجملة واحدة قال فيها: "السبب في الامتناع عن إعلان إيرادات الفيلم، هو عدم وجود شفافية في السوق السينمائي داخل مصر"، في إشارة واضحة إلى عدم دقة الأرقام التي تعلن للأفلام المنافسة التي تعرض حالي.