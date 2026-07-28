ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تنقيب أشخاص عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم 4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم الأدوات والمعدات الخاصة بالتنقيب، وذلك حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار، وتم العُثور على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة (1,5 متر ) بعمق (7 أمتار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.