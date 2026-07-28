  تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال يوليو الجاري مع ارتفاع أسعار الوقود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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 تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال يوليو الجاري مع ارتفاع أسعار الوقود

واشنطن – أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 6:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 6:18 م

تراجعت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد خلال شهر يوليو الحالي مع عودة أسعار الوقود للارتفاع عقب تجدد الهجمات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال يوليو إلى 90.8 نقطة مقابل 92.2 نقطة خلال يونيو.

وتراجع مؤشر قياس ثقة المستهلكين في حالة الأعمال وسوق العمل الحالية بمقدار 3.6 نقطة إلى 114.9 نقطة وهو التراجع الشهري الثالث على التوالي.

واستقر مؤشر ثقة المستهلكين في المستقبل على المدى القريب عند مستوى 74.7 نقطة دون تغيير عن الشهر الماضي.

 

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