مندوبان بأوبك بلس: لا خطط لزيادات جديدة في إنتاج النفط بعد سبتمبر

قال اثنان من مندوبي دول تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، إنه من المتوقع تعليق الزيادة في حصص إنتاج النفط بعد الزيادة الأخيرة المقررة في الحصص خلال سبتمبر، في الوقت الذي يقيم فيه التجمع تأثير حرب إيران على الإمدادات سريعة التغيير في السوق العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المندوبين القول إن تجمع الدول المنتجة للنفط يخطط حاليا للمصادقة على اتفاق لزيادة الحصص بمقدار 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وذلك خلال اجتماعه الافتراضي المقرر يوم 2 أغسطس.

وبهذا، يتم المرحلة الحالية من زيادات إنتاج أوبك+، ولا توجد خطط لزيادات أخرى هذا العام.

وأوضح أحد المندوبين، أن هذه هي الخطة الحالية، لكنها قابلة للتغيير وفقا للظروف.

وأشارت بلومبرج، إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتادت خلال الشهور الماضية على زيادة كمية النفط المسموح لأعضائها بضخها تدريجيا، ووضعت بالفعل خارطة طريق في مايو الماضي لاستمرار هذه الزيادات حتى سبتمبر.

إلا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت ضد إيران في 28 فبراير، جعلت هذه الزيادات رمزية، إذ اضطرت الدول الأعضاء الرئيسية في المنظمة في الشرق الأوسط إلى خفض إنتاجها وصادراتها بشكل كبير، بسبب إغلاق مضيق هرمز على الخليج والذي تمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة بسبب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ثم عودة الهجمات المتبادلة ثم وقفها.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي، ثم تراجع إلى أقل من 90 دولارا مع تعليق الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.

وخلال الحرب كانت إيران تهاجم ناقلات النفط في مضيق هرمز؛ مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن تراجع الإنتاج، مما عقد قرارات أوبك+ بشأن الإمدادات ليضاف إلى تذبذب أسعار النفط.