أعلن مدعي عام طهران، اليوم الثلاثاء، إصدار لائحة اتهام بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية اتهامه بقتل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

ووفقًا لوكالة «تسنيم»، أشار المدعي العام إلى أن 140 ملفًا قضائيًا مرتبطًا بالحرب - التي استمرت 40 يومًا - انتهت حتى الآن إلى إصدار لوائح اتهام قانونية.

وأوضح أن من بين هذه الملفات، هناك 23 قضية تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما تتعلق 74 قضية أخرى بإجراءات أمريكا، ويتصدرها الرئيس ترامب.

وأضاف أن التهم الواردة في لوائح الاتهام تشمل: «الإفساد في الأرض»، و«القتل»، و«التخريب»، و«إحداث إصابات وجروح عمدية»، و«الأعمال الإرهابية».

وأشار إلى أن ملف اغتيال خامنئي وأفراد أسرته، إلى جانب ملفات خاصة أخرى تتعلق بالجرائم التي وقعت في لامرد وميناب، ستُحال إلى المحكمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.