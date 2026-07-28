ليساندرو مارتينيز يرد على الحملات المعادية للأرجنتين بعد مونديال 2026

رد ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين، على الانتقادات والحملات التي طالت منتخب بلاده عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وقال مارتينيز، في تصريحات لصحيفة "آس": "أشعر بمشاعر متضاربة، أشعر ببعض الغضب لأنهم لا يملكون أي أساس واضح لإثارة هذه الكراهية".

وأضاف: "لكنني أرى كيف يقاتل زملائي في الملعب وكيف يجعلنا جمهورنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا"، مؤكدًا: "لطالما كنا نحترم خصومنا، وهذا الأمر ربما يعكس موقف من يقولون هذه الأشياء أكثر مما يعكس موقفنا".

وعن الجدل الذي أثير بشأن عدم متابعة تتويج منتخب إسبانيا باللقب، أوضح: "ألقينا التحية على جميع اللاعبين والجهاز الفني بأكمله"، وتابع: "الصورة التي ترونها لنا ونحن ندير ظهورنا كانت عندما كانت جماهيرنا تغني لنا، لقد كان ذلك تعبيرًا عن احترامنا لجماهيرنا".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "لم نفز هذه المرة لكنني أعتقد أننا فزنا في جوانب عديدة أخرى، لقد أظهرنا للعالم معنى أن تكون أرجنتينيًا".