 ليساندرو مارتينيز يرد على الحملات المعادية للأرجنتين بعد مونديال 2026 - بوابة الشروق
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ليساندرو مارتينيز يرد على الحملات المعادية للأرجنتين بعد مونديال 2026

الشروق
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2026 - 7:10 م

رد ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين، على الانتقادات والحملات التي طالت منتخب بلاده عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وقال مارتينيز، في تصريحات لصحيفة "آس": "أشعر بمشاعر متضاربة، أشعر ببعض الغضب لأنهم لا يملكون أي أساس واضح لإثارة هذه الكراهية".

وأضاف: "لكنني أرى كيف يقاتل زملائي في الملعب وكيف يجعلنا جمهورنا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا"، مؤكدًا: "لطالما كنا نحترم خصومنا، وهذا الأمر ربما يعكس موقف من يقولون هذه الأشياء أكثر مما يعكس موقفنا".

وعن الجدل الذي أثير بشأن عدم متابعة تتويج منتخب إسبانيا باللقب، أوضح: "ألقينا التحية على جميع اللاعبين والجهاز الفني بأكمله"، وتابع: "الصورة التي ترونها لنا ونحن ندير ظهورنا كانت عندما كانت جماهيرنا تغني لنا، لقد كان ذلك تعبيرًا عن احترامنا لجماهيرنا".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "لم نفز هذه المرة لكنني أعتقد أننا فزنا في جوانب عديدة أخرى، لقد أظهرنا للعالم معنى أن تكون أرجنتينيًا".


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