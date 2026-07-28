فرانس برس عن مصدر قضائي: توقيف شخص في لبنان لتحويله أموالا إلى تنظيم داعش

أوقفت قوات الأمن اللبنانية، شخصًا سرق مئات آلاف الدولارات من والده، ليتبيّن أنه حوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت شابا سرق مبلغ 400 ألف دولار من خزنة والده، ليتبين خلال التحقيقات أنه حوّل الأموال إلى سوريا لصالح تنظيم داعش".

وأفاد المصدر بأن التحقيق أظهر أن "الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتضم ثلاثة أشخاص موقوفين أساسا في سجن القبة في طرابلس (بشمال لبنان)، تولوا التنسيق مع التنظيم في سوريا"، وشخصَين آخرين رجّح فرارهما إلى سوريا.

وأضاف أن المجموعة كانت "تتولى تمويل التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية سواء داخل الأراضي السورية أو في لبنان".

وكانت قوات الأمن اللبنانية أعلنت في يوليو أنها أوقفت في الشهر السابق، قياديا من تنظيم الدولة الإسلامية، شغل منصب المسؤول عن جنوب سوريا ووسطها. كما أعلن الجيش اللبناني العام الماضي توقيف قائد التنظيم في لبنان.

وفي سوريا، أفادت وزارة الداخلية الثلاثاء عن عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن "إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش في حلب وريفها" في شمال البلاد.

وكان التنظيم حضّ عناصره في فبراير على قتال السلطات السورية الجديدة. وهو يتبنى بين الحين والآخر تنفيذ اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن.

وفي 10 يوليو، وقع تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين قرب فندق في دمشق، أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته خلال زيارته العاصمة السورية. وأعلنت السلطات المحلية توقيف أفراد متورطين في التفجيرين، وأن التحقيقات أظهرت "تبعية" مجموعتهم للتنظيم المتطرف.