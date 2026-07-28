نجم ريال مدريد السابق يعود للدوري الأمريكي

تعاقد خافيير "تشيشاريتو" هيرنانديز، الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي لكرة القدم، مع فريق أتلتيكو دالاس المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويعد هيرنانديز أول لاعب يتعاقد معه النادي الجديد، الذي سيبدأ مشاركته العام المقبل في دوري البطولة الأمريكي، وهو المستوى الثاني لكرة القدم الاحترافية في الولايات المتحدة خلف الدوري الأمريكي الممتاز.

وأعلن النادي صباح اليوم، الثلاثاء، أن المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا، قد وقع على عقد يمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث.

وقال تشيشاريتو: "أعتقد أن دالاس تستحق ناديا يعكس شغفها بكرة القدم، وتنوعها، ومستقبلها. أريد أن أساهم في بناء ثقافة الانتصارات، وإلهام اللاعبين الشباب في شمال تكساس، ومنح جماهيرنا فريقا يمكنهم الإيمان به منذ اليوم الأول. لم آت إلى هنا لمجرد إنهاء مسيرتي، بل جئت للمساعدة في بناء مستقبل كرة القدم في دالاس".

وشارك تشيشاريتو في ثلاث نسخ لكأس العالم، وسجل 52 هدفا دوليا في 109 مباراة، ولكنه لم يلعب للمنتخب منذ عام 2019، أما خلال مسيرته مع الأندية فلعب في الدوري الإنجليزي والألماني.

وخاض تشيشاريتو 103 مباراة مع مانشستر يونايتد في الفترة من 2010 إلى 2014 وسجل 37 هدفًا.

وكان يلعب تشيشاريتو مؤخرًا مع لوس أنجليس جالاكسي في الفترة من 2020 إلى 2023، وسجل 38 هدفا في 74 مباراة، قبل أن يلعب موسم 2024 / 2025 مع فريق جوادلاخارا المكسيك.