العثور على فيديو اعترافات على هاتف المشتبه به في الهجوم على مسيرة للمثليين في برلين

قالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على فيديو اعترافات على هاتف المشتبه به المتوفى بعد الهجوم الدموي الذي استهدف مسيرة للمثليين في برلين.

وأكدت المتحدثة صحة تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، يفيد بأن المحققين عثروا على مقطع فيديو يتبنى فيه المشتبه به المسؤولية عن الهجوم الذي وقع مساء السبت الماضي.

وقالت المتحدثة إن الفيديو تضمن مبايعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مجلة "شبيجل" الألمانية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو يعتقد أنه المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاما، عبدالـ بـ، والذي يزعم أنه دهس بسيارته حشدا من الأشخاص في حديقة تيرجارتن، قبل أن يهاجم المارة باستخدام سلاح أبيض، قيل إنه ساطور.

ولاقت امرأة بولندية حتفها، فيما أصيب 31 شخصا، وفقا للبيانات المحدثة التي عرضها عمدة برلين، كاي فيجنر، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الادعاء العام في وارسو، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة المرأة البولندية التي لقيت حتفها في الهجوم، والتي كانت ابنتها برفقتها أثناء وقوع الهجوم.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، أمس الاثنين، أن الابنة البالغة تتلقى العلاج في المستشفى، وأن حياتها ليست في خطر.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ الابنة بوفاة والدتها.

وتم إلغاء احتفالات فعالية المثليين في برلين، المعروفة في ألمانيا باسم "يوم شارع كريستوفر"، مساء السبت الماضي عقب الهجوم.

وكانت الشرطة أردت المشتبه به قتيلا في مجمع حدائق في حي شبانداو غربي برلين، أمس الأول الأحد، بعد عملية بحث ومطاردة استمرت يوما كاملا.