أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عودة العمل بكل من حقل الفيل والوفاء ومنصة صبراته، وذلك بعد استئناف إنتاج الغاز وإعادة عملية ضخ الغاز بشكلها الطبيعي في مجمع مليته.

وأكدت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع مستقرة، مشيرة إلى أن «الإنتاج يعود إلى ما كان عليه قبل عملية الإقفال».

وقالت المؤسسة إن كل المراكز والشركات والمحطات التابعة لها، تعمل بشكل طبيعي، موضحة أنها «مؤسسة فنية واجبها ينحصر في إدارة قوت الليبيين الذي يشكل أكثر من 90% من دخل البلاد، والحفاظ على ثرواتهم جيلًا بعد جيل».

من جهتها، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن الكهربائية بدأت مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، وذلك بعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي، وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي، نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية، لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة».

وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية «تبعث على التفاؤل»، قائلة إن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي، مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.

وجددت دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظًا على مصالح المواطنين وضمانًا لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.