توتنهام يتفوق على ميلان في سباق ضم سافينيو

كشفت تقارير صحفية أن توتنهام هوتسبير دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن توتنهام تقدم على ميلان في سباق ضم اللاعب، بعدما وضع المدرب روبرتو دي زيربي سافينيو ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي لا يمانع فكرة بيع اللاعب، لكنه يفضل إتمام صفقات لتدعيم خط الهجوم أولًا قبل منح الضوء الأخضر لرحيله، لضمان عدم التأثر على مستوى الخيارات الهجومية في الفريق.

ولا تزال المفاوضات بين الأطراف مستمرة، في ظل رغبة توتنهام في حسم الصفقة مبكرًا، بينما يترقب مانشستر سيتي إتمام تعاقداته الهجومية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الدولي البرازيلي.