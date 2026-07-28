أوغندا تعلن القضاء على مرض الإيبولا

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أعلنت أوغندا أنها قضت على مرض الإيبولا، ولكنها ستبقى على حدودها مغلقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي تواصل فيه بذل الجهود لاحتواء الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة كريس كاريومونسي قال للصحفيين اليوم الثلاثاء إن أوغندا أكملت فترة الملاحظة التي تستمر 42 يوما بعد خروج آخر مريض مصاب بالمرض من المستشفى في 14 يونيو الماضي.

وعلى الرغم من أن أوغندا تمكنت من السيطرة على المرض، فإن حالات الإصابة تواصل الارتفاع في الكونغو.

وقال باريومونسي " أوغندا تغلبت على هذا التفشي بسبب الاستثمارات القوية التي ضختها الحكومة على مدار أعوام لبناء أنظمة صحية عامة مرنة".

وأضاف" علينا أن نتذكر أن فيروس الإيبولا مازال يمثل تهديدا في منطقتنا"