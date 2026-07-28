حماس: دعوة كاتس لتدمير مخيم جديد بالضفة وتهجير سكانه إرهاب فاشي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إن الدعوة التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية والعمل على تهجير سكانه، هي دعوة إرهابية فاشية وتعبير بشكل جليّ عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال، وعدم تورعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحقّ الشعب الفلسطيني.

وحذرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، من «المخططات الإجرامية لحكومة المتطرفين الصهاينة تجاه الضفة المحتلة، والتي تكشف عنها تصريحات كاتس، ومن قبله تصريحات بن غفير وسموتريتش، التي تدعو لتوسيع نموذج تهجير مخيمات جنين وطولكرم وإنهائها، ضمن نهج حكومة الاحتلال الإرهابية المنفلتة والمتنصلة من كل القيم والمواثيق والأعراف».

ونوهت أن «هذه الجرائم المستمرة وعمليات القتل والإرهاب والترويع، والتخريب الممنهج الذي تمارسه حكومة وجيش العدو في مدن ومخيمات الضفة؛ لن تفلح في ثنيِ شعب فلسطين الحر ومقاومته الباسلة وشبابه الثائر، عن الصمود والمقاومة ومجابهة الاحتلال وفاشيته».

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها والمؤسسات القضائية الدولية إلى الوقوف عند مسئولياتها تجاهها، ومتابعة هذه المواقف والتصريحات، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ولجم عدوانهم على أرض فلسطين وشعبها.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر للاجئين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق العمليات العسكرية التي يصفها بـ«مكافحة الإرهاب»، وذلك على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

وجاء القرار خلال اجتماع أمني عقده كاتس مساء أمس، بمشاركة رئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس مديرية العمليات إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، وقائد القيادة المركزية آفي بلوت، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الأمنيين.