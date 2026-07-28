وزراء خارجية التعاون الخليجي يبحثون حرية الملاحة في مضيق هرمز

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في لقاء تشاوري، عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، مستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء بحث كذلك سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس، إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن سلطنة عُمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر ​مضيق هرمز.

وأبلغ مصدر إيراني كبير رويترز بأن طهران لم ترد بعد على المقترحات العمانية التي تهدف إلى تشكيل أساس لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌على إيران.