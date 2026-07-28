الأسهم الأمريكية تصعد وسط استمرار انخفاض أسعار النفط

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ارتفعت أسعار أغلب الأسهم خلال تعاملات بورصة وول ستريت ظهيرة اليوم الثلاثاء، رغم استمرار تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق في مختلف أنحاء العالم، في حين استمر تراجع أسعار النفط بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين في الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%، لكن هذه الحركة الطفيفة أخفت تحركات كبيرة تحت السطح.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 643 نقطة أي بنسبة 1.2% بحلول الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.2%، بعد تراجعه لفترة قصيرة بنسبة 9.3% عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي وصل إليه في الشهر الماضي.

وارتفعت غالبية الأسهم الأمريكية بعد أن حققت شركات عديدة أرباحا فاقت توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وصعد سهم شركة كوكاكولا للمشروبات الخفيفة بنسبة 5.1% بعد ارتفاع إيراداتها ربع السنوية بنسبة 7%، على الرغم مما وصفه الرئيس التنفيذي هنريك براون بـ"ديناميكية سوق المستهلكين".

كما ارتفع سهم شركة شيروين ويليامز بنسبة 8.4%، وسهم شركة إلينوي تول ووركس بنسبة 5.2%، بعد إعلان الشركتين تحقيق أرباح فاقت توقعات المحللين في الربع الثاني.

وعادة ما تتبع أسعار الأسهم اتجاه أرباح الشركات على المدى الطويل، في الوقت نفسه تتزايد التوقعات لهذه الجولة الأخيرة من الارتفاع مع اقتراب سوق الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتؤثر مثل هذه التوقعات بشكل كبير على أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها من الشركات التي حققت مكاسب هائلة من طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد هذه الأسهم تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع سهم شركة الرقائق الإلكترونية ميكرون تكنولوجي بأكثر من المثلين خلال العام الحالي. وخلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 28 مايو الماضي زادت إيراداتها بمقدار 3 أمثال مستواها في الوقت نفسه من العام الماضي.

وتراجع سهم ميكرون في تعاملات اليوم بنسبة 8.9% وكان السهم الأكبر تأثيرا على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

وشاركت أسهم أخرى في تراجع السوق حيث انخفض سهم شركة أدفانسد ميكرو ديفايسز بنسبة 7% وسهم آبلايد ماتريالز بنسبة 8.2%.

وفي سوق النفط تراجع سعر خام برنت القياسي تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 8.2% إلى 81.38 دولار للبرميل.