انسحب نادي برشلونة الإسباني من مفاوضات التعاقد مع الفرنسي إيلي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم رأس حربة صريح، بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وكشف فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن إدارة بورنموث حافظت طوال فترة الانتقالات على موقفها الرافض لبيع المهاجم الفرنسي، مؤكدة أنه ليس معروضًا للبيع بأي مقابل.

وأضاف أن النادي تمسك ببقاء اللاعب رغم وجود عروض وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني، حيث يمتد عقد اللاعب مع بورنموث لأربعة مواسم أخرى.

ولا يزال يخطط برشلونة لإبرام صفقة هجومية جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بعد ضم أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد وكريم أديمي من بوروسيا دورتموند.

ومع غياب الصفقات في مركز رأس الحربة الصريح تتزايد فرص حمزة عبد الكريم، لاعب المنتخب الوطني، في المشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم المقبل، خاصة مع ضمه لفترة الإعداد من قبل المدير الفني الألماني هانز فليك.