أعرب الطالب محمد سامح محمد فتحي، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، عن سعادته بحصوله على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم، بمجموع 319 درجة، مؤكدًا أن حلمه هو الالتحاق بكلية الطب البشري.

وقال محمد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، إن سر تفوقه يتمثل في الاستيقاظ مبكرًا، ثم أداء صلاة الفجر، يليها تلاوة القرآن الكريم، قبل البدء في مذاكرة دروسه.

وأضاف: «لما أبقى دكتور، هيكون في جزء من حياتي المهنية لله، وهساعد كل محتاج بإذن الله».

وأكد أن سعادته بالخبر لا توصف، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تحقيق هذا الإنجاز، قائلًا: «الحمد لله، ربنا لا يضيع تعب ولا مجهود أي حد ذاكر واجتهد، وصحي بدري، واهتم بدروسه ومستقبله».