أعرب والد الطالب عمر مصطفى، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2026، عن سعادته الغامرة بإعلان النتيجة، مؤكدًا أن الأسرة تعيش حالة من الفخر والفرحة بعد تتويج سنوات من الاجتهاد والتفوق.

وقال، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن نجاح نجله جاء ثمرة لجهد كبير بذله طوال سنوات الدراسة، مضيفًا: «الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى كلل تعب عمر وجهوده بهذا التفوق، والفرحة أكبر مما كنا نتخيل، ونشكر الله على هذه النعمة».

وأوضح أن الأسرة تدرس حاليًا الخيارات الجامعية المتاحة أمام نجلها، مشيرًا إلى أن المفاضلة تنحصر بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام، لافتًا إلى أن شقيقتي عمر تخرجتا بالفعل في كلية الإعلام بتقديرات متميزة.

وأضاف: «إن شاء الله سنختار التخصص الأنسب له، وندعو الله أن يوفقه لما فيه الخير وأن يحقق له مستقبلًا أفضل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا أملك سوى أن أحمد الله وأشكره على هذا النجاح، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب وأسرهم».

وكان اسم عمر مصطفى قد جاء ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 بالشعبة الأدبية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.