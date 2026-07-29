أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبيندا، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027، مقابل 3.5 مليون يورو.

ويعود أوبيندا إلى الدوري الفرنسي بعد تجربة لم تدم طويلًا مع يوفنتوس، حيث انضم إلى النادي الإيطالي في صيف 2025 على سبيل الإعارة مقابل 3.3 مليون يورو، قبل تفعيل بند الشراء الإلزامي بقيمة 42.75 مليون يورو في الأول من يوليو 2026.

لكن المهاجم البلجيكي لم ينجح في فرض نفسه مع "السيدة العجوز"، إذ اكتفى بتسجيل هدفين خلال 34 مباراة في جميع المسابقات، ليفتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبدأ أوبيندا، البالغ من العمر 26 عامًا، مسيرته في قطاع الناشئين بناديي ستاندار لييج وكلوب بروج، قبل أن يوقع أول عقد احترافي مع الأخير عام 2018، ثم خاض تجربة إعارة ناجحة لمدة موسمين مع فيتيس أرنهيم الهولندي.

وانتقل اللاعب إلى لانس الفرنسي في عام 2022، وقدم موسمًا مميزًا سجل خلاله 21 هدفًا في 42 مباراة، ما دفع لايبزيج الألماني للتعاقد معه بعقد يمتد خمسة أعوام.

وخلال موسمين مع الفريق الألماني، سجل أوبيندا 41 هدفًا وصنع 18 أخرى، قبل انتقاله إلى يوفنتوس.

وعلى الصعيد الدولي، شارك أوبيندا في 33 مباراة مع منتخب بلجيكا، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وكان ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم 2022 بقطر، بينما غاب عن المشاركة في مونديال 2026.