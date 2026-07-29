شعبة المخابز: عملية الخصم المباشر لا تمس المواطن أو سعر الرغيف

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن نظام الخصم المباشر في منظومة الخبز لا يمس المواطن من قريب أو بعيد في الحصول على حصة الخبز للمستفيدين أو سعر الخبز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنَّ الهدف من هذا النظام الجديد أن يتم تطوير دورة العمل بين أطراف المنظومة وبعضهم البعض.

وأوضح أن هذا النظام يأتي كجزء من طبيعة المنظومة في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التحول إلى الدعم النقدي، مؤكدا أن هذا النظام يبدأ من شراء المطحن للقمح ثم يطحنه ويحصل المخبز على الدقيق ومن ثم بيع الخبز للمواطن.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد منافسة مع المخابز السياحية من أجل الجودة، مؤكدًا أن وزن الرغيف 90 جرامًا بـ 20 قرشًا، وأوضح أن المرحلة المقبلة تشهد زيارات للمخابز لمتابعة حجم وأسعار المخابز.



وأمس الثلاثاء، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، في إطار المتابعة المستمرة لانتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم،

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، بما يضمن استمرار انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الخصم المباشر، حيث تم التأكيد على أن المنظومة تمثل تطويرًا تنظيميًا ومحاسبيًا يستهدف إحكام دورة العمل بين أطراف منظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق سرعة ودقة التسويات المالية، بما يرفع كفاءة الأداء ويضمن انتظام دورة العمل، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في آليات حصول المواطن على الخبز المدعم أو المساس بسعر الرغيف أو بحقوق المستفيدين من منظومة الدعم.