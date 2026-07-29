قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مسيرته على مدى 60 عامًا: «رحلة مواطن مصري عادي. تربيت في أسرة مصرية عادية خالص، والدي مهندس، والدتي ربة بيت، لي أختين أصغر مني».

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامي عبداللطيف المناوي في بودكاست «رؤية أخرى» عبر منصة «الشرق بودكاست»: «تنقلنا بين ثلاث محطات؛ بين الميلاد في المنصورة، وبين بداية دخول المدرسة في سوهاج، ثم الانتقال إلى مدينة دمنهور».

وأوضح مسار انتقاله إلى الدراسة الجامعية قائلًا: «ولما وصلت لثانوية عامة، دمنهور ما فيهاش جامعة، رحت الجامعة في إسكندرية، فكنت بروح يوميًا في السفر بين دمنهور وإسكندرية، حوالي ساعة يعني في القطر».

وأشار إلى دراسته العلمية والدينية قائلًا: «وعملت فيها الدراسات الجامعية، ثم الدراسات العليا، متخصص في الهندسة الصيدلية، Pharmaceutical Engineering. ودرست كمان كلية اللاهوت في إسكندرية».

وذكر تفاصيل سفره إلى إنجلترا قائلًا: «وجت لي فرصة إن أنا أسافر بره أدرس أكتر في موضوع الصيدلة، يعني كانت منحة من هيئة الصحة العالمية، زمالة هيئة الصحة العالمية في إنجلترا».

وكشف عن بداية حياته الرهبانية قائلًا: «وبعدها بسنة، بعد ما رجعت سنة 86، دخلت الدير، دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، أحد أكبر أديرتنا، وده دير من القرن الرابع الميلادي».

واستعاد مراحل رحلته داخل الكنيسة قائلًا: «ومشت الرحلة. دخلت طالب رهبنة، ثم راهب، ثم بعد كده كاهن، ثم بخدم وبساعد مطران البحيرة، اللي هي البلد اللي كنت فيها».

ولفت إلى انتقاله إلى مسئولية الأسقفية قائلًا: «وبعد 7 سنين اترسمت أسقف عام مساعد له»، موضحًا أن المطران الذي خدم معه هو «الأنبا باخوميوس».

وأكد البابا تواضروس أن مسيرته قادته بعد ذلك إلى مسئوليته الحالية قائلًا: «وبعد 15 سنة، ربنا اختارني للمسئولية دي»، مضيفًا: «دي رحلة 60 سنة».