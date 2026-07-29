نغم ياسر الرابعة أدبي: كنت أذاكر على فترات المهم فهم المنهج والألسن حلمي منذ الصغر

أعربت نغم ياسر محمد محمد بكري، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، عن سعادتها بحصولها على 317 درجة، واحتلالها المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية.

وقالت نغم، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنها كانت تذاكر دروسها على فترات، مؤكدة أن الأهم بالنسبة لها لم يكن عدد ساعات المذاكرة، وإنما الانتهاء من جميع أجزاء المنهج وإتقانها، مضيفة: «كنت بذاكر على فترات، لا بشد على نفسي طول الوقت ولا بسيب المذاكرة، والأهم قبل الامتحانات إننا نركز ونراجع كويس».

وأشارت إلى أن الالتحاق بكلية الألسن كان حلمها منذ الصغر، بسبب حبها الشديد لتعلم اللغات، قائلة: «فرحانة إن حلمي هيحقق بإذن الله، وهلتحق بكلية الألسن، وأسعدت أهلي بتفوقي».

ومن جانبه، قال ياسر محمد بكري، والد الطالبة، إنه كان يحرص على تشجيع ابنته ودعمها باستمرار طوال العام الدراسي، مؤكدًا ثقته في قدرتها على تحقيق التفوق، مضيفًا: «ربنا لا يضيع تعب أي حد طالما أخلص في عمله، الحمد لله، وأنا فخور بيها جدًا».