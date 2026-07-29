قال سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، إن سعر الأوقية عالميًا مستقر عن مستويات الـ4000 دولار، ويتحرك صعودًا نحو الـ4100 و4150 دولار للأوقية.



ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، على برنامج «on e»، مساء الثلاثاء، إلى ترقب قرار البنك الفديرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، عقب اجتماعه هذا الأسبوع، مضيفًا: «الفيدارلي رايح ناحية التثبيت».



وتابع أن تثبيت أسعار الفائدة سينعكس إيجابًا على أسعار الذهب، مستبعدًا احتمالية تخفيض الفديرالي لها خلال هذه الفترة، معلقًا: «هي الخناقة دلوقت نثبت ولا لا».



وأرجع أسباب عدم ارتفاع أسعار الذهب خلال الاضطرابات الحالية، إلى زيادة أسعار النفط واتجاه الدول لتوفير احتياجاتها منه، معلقًا: «كان دا الاهتمام الأول رقم 1».



وأكمل: «لما نشوف النهاردة الذهب هو متماسك عند مستويات الـ4100 و4150 دولار من يومين لا هو محصلش يعني الكارثة اللي تخلي الذهب ينهار».



وشدد على أن سعر الأوقية العالمي لن ينخفض لما دون الـ4000 دولار، قائلًا: «عالميًا أنا مش شايف إن إحنا تحت 4000 دولار أبدًا وبدليل إن إحنا بنطلع عند 4100 و4150 وبنرجع تاني».



وفي سياق آخر، قال إمبابي إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مرة أخرى يُمثل المخاطرة الوحيدة على أسعار الذهب المحلي.



وأضاف: «الدولار لو تراجع عند مستويات 47 جنيه مرة تانية ممكن ساعتها أشوف الذهب عند 5ألاف 5500 محليًا».



ونصح بشراء الذهب خلال فترات انخفاضه الحالية، متوقعًا تجاوز سعر الأوقية لـ5000 دولار بنهاية 2026.