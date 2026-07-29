القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ أطلقتها إيران باتجاه قواتنا في الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اعتراض صواريخ أطلقتها إيران خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس، فجر الأربعاء، إن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية متعددة في محاولة لهجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، مشيرة إلى أن قوات الولايات المتحدة تظل في حالة تأهب واستعداد عالٍ.

وفيما لم تحدد القيادة المركزية موقع الهجوم، نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي قوله إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن.