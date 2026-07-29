كشف أيمن بهجت قمر، الشاعر الغنائي والمؤلف، أن هدفه في بداية مشواره الفني كان أن يصبح مؤلفًا، مشيرًا إلى أنه عاش أجواء المسرح وكواليس المسرحيات برفقة والده الكاتب والمؤلف المسرحي الراحل بهجت قمر، قبل أن يدخل مجال كتابة الشعر.

وأضاف "قمر" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن لديه صراعًا داخليًا دائمًا لأن المؤلف بداخله يرغب دائمًا في إثبات نفسه، مثل الشاعر، لافتًا إلى أن الشعر جاء إلى حياته بشكل مفاجئ عقب وفاة والده، قائلًا: "لما توفى والدي الشعر ده طلع فجأة بالصدفة، لما قعدت أكتب في والدي شعر بعد وفاته".

وتابع أن دخوله مجال الشعر ساعده على إثبات نفسه بعيدًا عن اسم والده، معتبرًا أن ذلك كان فرصة لبناء اسمه بشكل مستقل، حتى لا يربط الجمهور نجاحه في مجال الدراما بكونه نجل الكاتب الراحل بهجت قمر، قائلًا: "يمكن دي تركيبة كويسة، إني أثبت نفسي في مجال بعيد عن والدي، علشان لما أعمل بعد كده دراما الناس متقولش دي حاجة أبوه".

وأشار إلى أنه كتب نحو 15 فيلمًا، موضحًا أن أول فيلم كتبه كان عام 2003، مضيفًا أنه قدم عددًا من الأعمال التي تركت علامات في السينما، من بينها "إكس لارج" و"آسف على الإزعاج" و"ابن القنصل".