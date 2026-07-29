تقارير: فينيسيوس جونيور مستمر مع ريال مدريد

سيستمر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ضمن صفوف النادي الإسباني لما بعد الصيف الجاري، رغم اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بضمه.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد يقدر كثيرا أهمية فينيسيوس، وأضافت أن هناك مشاورات مع اللاعب بدأت هذا الأسبوع بشأن مستقبله.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا ينوي بيع فينيسيوس، ويثق أن اللاعب سيوافق على توقيع عقد جديد، وسط اهتمام أرسنال بالنجم البرازيلي الذي سينتهي تعاقده بعد عام.

وكشفت الشبكة البريطانية أن الريال يستهدف توقيع عقد طويل الأمد مع فينيسيوس، وبدأ بالفعل تحركات مع ممثليه لإتمام هذه الخطوة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل مؤكد حاليا على رغبة فينيسيوس في الرحيل عن ريال مدريد سواء لأسباب رياضية أو لا اعتبارات أخرى، ولا يلمح بذلك في مقابلات صحفية أو تصريحات أو منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، يتمسك فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أيضًا بفكرة استمرار فينيسيوس لسنوات قادمة، فيما أشارت تقاريرِ إسبانية إلى أن هناك رغبة مشتركة بين النادي واللاعب بشأن نفس الفكرة.

وختمت سكاي سبورتس بأن ريال مدريد لا يريد أيضا التفريط في فينيسيوس كلاعب حر.