قال والد مازن أحمد عبد الحميد مصطفى، الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2026، إن وزير التربية والتعليم لم يتواصل مع نجله حتى الآن، مضيفًا: "الوزير لسه مكلمنّاش".

وأضاف أن الأسرة تعيش فرحة كبيرة بعد إعلان النتيجة، مؤكدًا أن الله كلّل مجهود نجله بالنجاح والتفوق والتميز، بعدما بذل جهدًا كبيرًا طوال العام الدراسي.

وأوضح أن مازن طالب بمدرسة تجريبية، وأن جميع أفراد الأسرة حرصوا على دعمه وتهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد عدد ساعات مذاكرته، لأنه كان يقضي معظم يومه في الدراسة والاستذكار.

وأكد والد الطالب أن الأسرة لم تحسم حتى الآن الكلية التي سيلتحق بها مازن، لافتًا إلى أنهم سيبحثون جميع الخيارات المتاحة بعد إعلان تنسيق الجامعات.