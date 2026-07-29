شريف منير يستعرض مهاراته على آلة الدرامز ويعيد بريق النوستالجيا في صيف الأوبرا

استعرض الفنان شريف منير مهاراته الموسيقية خلال حفله الأول على المسرح المكشوف، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، مؤكدًا شغفه القديم بالموسيقى إلى جانب نجاحه في مجال التمثيل.

وقدم منير عرضًا على آلة الدرامز حمل طابع "النوستالجيا"، مزج خلاله بين الموسيقى التصويرية لعدد من أشهر الأفلام المصرية والمؤلفات العربية والغربية، في توليفة موسيقية نالت إعجاب الجمهور.

وتضمن البرنامج باقة متنوعة من الأعمال، منها: "عريس من جهة أمنية"، "سهر الليالي"، "التوبة"، "بحلم معاك"، "يا سلام على حبي وحبك"، "المليونيرات"، "إيرمالادوس"، "حبيتك بالصيف"، "أنا آسف"، "سلطان أهل الهوى"، "صغيرة على الحب"، "حبيبي يا عاشق"، "علموني"، "حب"، "كنا نتلاقي"، "بحبك وبغار"، "على عش الحب"، "تملي في قلبي"، "سوف أنجو"، "يا ناسيني"، و"مامبو".