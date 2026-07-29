ما هو مصير طفل القرعة الهيكلية الآن؟ البابا تواضروس يجيب

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الطفل بيشوي الذي شارك في القرعة الهيكلية لاختياره بطريركًا: «هو طالب في كلية هندسة دلوقتي».

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامي عبداللطيف المناوي في بودكاست «رؤية أخرى» عبر منصة «الشرق بودكاست»، أن التواصل بينهما ما زال مستمرًا، قائلًا: «طبعًا بييجي يزورني».

وأوضح نتيجة التصويت الذي سبق القرعة قائلًا: «أنا كان ترتيبي الثاني، يعني كان فيه الأنبا رافائيل الأول واخد أصوات أكتر، وبعدين أنا، وبعدين أبونا رافائيل، وبعدين فيه اثنين آباء رهبان تانيين».

وشرح إجراءات القرعة قائلًا: «بيتحط الثلاث أسماء في كرات بلاستيكية مغلقة وغير مميزة عن بعضها خالص، وبتتحط في إناء شكل الكأس كده، مكشوف شفاف، وبيبقى عليه الكاميرا طول القداس، نوع من الشفافية يعني العالية».

وذكر أن نحو 500 طفل تقدموا للمشاركة في القرعة قائلًا: «فاختاروا 12 بالقرعة من الأطفال. كل واحد نفسه يعني ينال هذا الشرف طبعًا».

وكشف عن اختيار بيشوي من بين الأطفال الـ12 قائلًا: «وبعد كده الـ12 اختير بالقرعة واحد فيهم، طفل ولد كان اسمه بيشوي».

وأوضح الدلالة الروحية لمشاركة الطفل قائلًا: «الطفل ده بنسميه هو يد الله».

واستعرض مراحل اختيار البطريرك قائلًا: «يبقى دلوقتي فيه لجنة اختارت، فيه شعب انتخب، فيه طفل يمثل يد الله في الاختيار، يمد إيده ويطلع الاسم».

وأكد البابا تواضروس أن الاسم الذي يسحبه الطفل يصبح صاحب الاختيار النهائي قائلًا: «يبقى هو المختار، يصير هو البطريرك بين يوم وليلة كده، اختيار إلهي».