قال النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، هو خدمة المواطنين، مضيفًا: «إحنا عملنا قانون التصالح علشان الناس تستفاد من قانون التصالح».



ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، إلى استمرار تطبيق سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية، على مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء الحاصلين على نموذج 10 أو 8.



وتابع: «الراجل اللي دفع فلوس وخد نموذج 10 ثم نموذج 8 إلى الآن شغال عداد كودي إلى الآن مش قادر يكمل الدور بتاعه»



ورأى أن تطبيق سعر الشريحة الموحدة بالعدادت الكودية دفع زيادة سرقات التيار الكهربائي، معلقًا: «لا أنا هسرق تيار كهربي بدل ما يكون بتحاسب على 2.74».



وأشار إلى أن تطبيق سعر الشرائح الموحدة بالعدادات الكودية، على جميع مُخالفات البناء، يُمثل مشكلة كبيرة، مستشهدًا بالفارق بين مخالفتي تجريف الأراضي الزراعية، ومخالفة الرسوم الهندسية.



وعلق مستنكرًا: «أنت ساويت واحد جرف أرض زراعية مع واحد عنده رخصة لكن عنده مشكلة في الرسومات الهندسية»، مضيفًا:«دي مشكلة كبيرة».

ونوّه إلى مشاكل الرسومات الهندسية التي تُعاني منها أغلب العمارات السكنية بالمدن، وتحولها لنظام العدادات الكودية، موضحًا تقدم ساكنيها بطلبات للتصالح، وحصولهم على نموذج 80.

وتابع أن المهندس جابر دسوقي ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجّه خطابًا رسميًا لجميع إدارات الكهرباء بالجمهورية، بشأن بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية فور تقديم نماذج التصالح، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن.



وفي سياق آخر، ذكر شحاتة أنه لا توجد أي عقوبات مفروضة على المتقاعسين عن تقديم طلبات التصالح، وأن الفرصة لا تزال أمامهم، معقبًا:«طالما معندكش قانون انتهى وعملنا مسطرة زي ما قلنا المواطن هيقول مفيش حد هيجي يمتي».



ونوّه إلى أن تقاعس بعض المواطنين عن تقديم طلبات التصالح يرجع لعدم توفيق أوضاع المواطنين الملتزمين حتى الآن.



واختتم قائلًا:«في مواطن ملتزم راح اتصالح مخدش فائدة بل بالعكس دفع فلوس وعمال يجري كل يوم على مصلحة ويقف قدام موظف ومصلحته مبتخلصش ومواطن تاني لا راح دفع ولا عمل رسومات ولا دفع جدية تصالح وسايب الدنيا كلها يجي يقولك مشفناش حاجة جديدة».