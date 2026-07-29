رئيس شعبة المخابز: المواطن لن يتأثر بمنظومة الخصم المباشر

قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية، إن منظومة الخصم المباشر المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، لن يتأثر بها المواطن بأي شكل، موضحًا أن المواطن سيحصل على حصته المقررة من الخبز المدعم بالسعر والوزن المحددين.

وأوضح "غراب" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن كل فرد على بطاقة التموين يحصل على 5 أرغفة مدعمة بسعر 20 قرشًا للرغيف، وبوزن 90 جرامًا.

وأضاف أن منظومة الخصم المباشر ستتضمن حصول صاحب المطحن على القمح من الوزارة بعد سداد قيمته، ثم يتوجه صاحب المخبز إلى المطحن للحصول على الدقيق.

وعن زيادة تكلفة إنتاج الخبز، أوضح أن أنه تم التوصل حاليًا إلى زيادة مؤقتة بنسبة 10%، حيث إن تكلفة الإنتاج زادت بنحو 50 جنيهًا على جوال الدقيق.

وأشار إلى أن نسبة الـ40% التي كانت مطلوبة ارتبطت بتطبيق منظومة الدعم المباشر، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية البالغة 10% تعد حلًا مؤقتًا لحين الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي.

وأوضح أنهم لم يحصلوا على أي زيادات في تكلفة التصنيع منذ نحو 3 سنوات، في الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم نحو 15% سنويًا، ولهذا كانوا طالبوا بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40%.

وتطرق إلى الخبز السياحي، قائلاً إن أسعاره تختلف وفقًا لنوع المنتج ووزنه، موضحًا أن هناك مخابز تنتج أرغفة بوزن 150 جرامًا، وأخرى بوزن 120 جرامًا.

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمتابعة انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم والاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا على أن المنظومة تستهدف تطوير دورة العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق سرعة ودقة التسويات المالية، دون أي تغيير في آليات حصول المواطنين على الخبز المدعم أو سعر الرغيف أو حقوق المستفيدين من الدعم.