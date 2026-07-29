البابا تواضروس يروي إحساسه بعد اختياره بطريركا: مسئولية كبيرة لم تخطر على البال

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن توليه المسئولية البابوية حمل شعورًا استثنائيًا بثقل المهمة، واصفًا إحساسه حينها بقوله: «إحساس خطير، لم يخطر على البال، وإحساس المسئولية الكبيرة».

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامي عبداللطيف المناوي في بودكاست «رؤية أخرى» عبر منصة «الشرق بودكاست»، أن البابا شنودة الثالث شغل مساحة زمنية امتدت 50 عامًا، منها 40 عامًا بطريركًا و10 سنوات أسقفًا.

وأوضح أن هذه المسيرة الطويلة منحت البابا شنودة حضورًا كبيرًا داخل الكنيسة وعلى امتداد أجيال متعاقبة، مشيرًا إلى تسميته «معلم الأجيال».

وأشار إلى حجم المسئولية التي واجهها خليفة البابا شنودة بعد نصف قرن من خدمته، مستعيدًا السؤال الذي دار في ذهنه وقتها: «50 سنة مين اللي هييجي وراه؟».

وأكد البابا تواضروس إيمانه بأن السيد المسيح هو قائد الكنيسة، موضحًا موقع القائمين على خدمتها بقوله: «إحنا مجرد أدوات في إيده».