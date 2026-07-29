النائب عمرو درويش: منظومة العدادات الكودية فرضت أعباء إضافية على المواطنين

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظومة العدادات الكودية فرضت أعباءً إضافية على المواطنين، سواء المخالفين أو من قننوا أوضاعهم.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، إلى ارتباط العدادات الكودية بمسألة الشرائح، معلقًا: «دي مسألة في منتهى الخطورة».

وأوضح تضرر بعض المباني القديمة التي تحولت للعدادات الكودية مع توجه الحكومة لإحلالها بديلًا القديمة، من فرض أسعار الشرائح المُخالفة عليها، مؤكدًا: «دي لا تنطبق عليها».

وتابع: «الأزمة إنك أنت مثلًا عندك منازل من الثمانينات لما الحكومة قررت إن هي تغير العدادت القديمة بالعدادت الكودية بدأوا يحاسبوا الناس على شرائح المخالفات ودي لا تنطبق عليها».

ونوّه إلى عدم السماح لبعض الحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10، من تقنين أوضاع العدادات الكودية، وإبقائهم على مستوى شرائح المخالفات المرتفعة.

وأشار إلى تعدد الأسباب المُستخدمة لرفض تقنين أوضاع العدادات الكودية للحاصلين على نموذجي 8 و10، ومنها: عدم وصول الكتاب الدوري، الإجراءات التي لا تنتهي، وعدم جاهزية المقايسات، وغيرها.

وأكد أن المجلس خاطب وزارة الكهرباء، والتي أرسلت عددًا من الكتب الدورية لشركات الكهرباء، لافتًا إلى انخفاض نسب الالتزام بها، معلقًا: «في المستويات الأقل اللي بيطبقوا الكتب الدورية المفروض إن المسطرة تبقى واحدة».

وذكر أن عدم الالتزام بتقنين أوضاع العدادات الكودية، سيؤدي لعزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، قائلًا:«ما هو أنا لو النهاردة بتصالح ومباخدش حقي ومبقننش وضعي يبقى عدم المصالحة أفضل».

وتطرق إلى طول الإجراءات المفروضة للتصالح في مخالفات البناء والعدادات الكودية، لبعض المنشآت الرياضية، موضحًا أن تعدد الإجراءات يُعطل عددًا من الرياضات الهامة التي تُحقق بطولات مُتعددة للدولة.

وتابع: «الأزمة الأكبر في مسألة العدادات الكودية ومسألة التصالحات إن أنت عندك منشآت رياضية ودي منشآت عامة مبيتمش التصالح عليها وبينطلب منهم إنهم يتصالحوا وإجرائتهم طويلة جدًا تعطل باقي الرياضات زي السباحة والكارتيه اللي إحنا بنحقق فيها بطولات كبيرة جدًا».

واختتم قائلًا:«اللي إحنا محتاجينه إنك أنت النهاردة في تقنين الوضع، إنك أنت التقنين يبقى تقنين كامل، لو أنا عندي نية حقيقة إن أنا أغلق هذا الملف»، مضيفًا: « طول ما أنا سايب حاجات صغيرة كدا الناس مش هتتصالح».

https://www.youtube.com/watch?v=x4DsTyE0JG4