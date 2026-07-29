تفاصيل الضربات الأمريكية السعودية على جماعات مدعومة من إيران في العراق

شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق اليوم الأربعاء، وقالتا إنها مسئولة عن هجمات بطائرات ​بدون طيار "درونز" استهدفت منشآت نفطية سعودية، مما دفع إيران إلى التحذير من أن إلقاء اللوم عليها في مثل هذه الهجمات يمثل "خطأ كبيرا في التقدير".

وجاءت الضربات الأمريكية السعودية في شرق العراق بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم إيرانية ⁠مباغتة على قوات أمريكية في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال الحرس الثوري يوم الأربعاء إنه أطلق عدة صواريخ باليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن.

وأنهت الهجمات المتبادلة في الأيام القليلة الماضية توقفا قصيرا ​للقتال، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، فيما بدا أن إيران حذت حذوه.

وقالت السعودية يوم ​الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي بأن ميليشيات مدعومة من إيران أطلقت الهجمات من الأراضي العراقية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" ووزارة الدفاع السعودية في وقت لاحق إن البلدين استهدفا عدة مواقع في أنحاء شرق العراق، قالا إن إيران استخدمتها لتوجيه هجمات بطائرات الدرونز. وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها ​سترد على أي "عدوان"

بدورها، قالت قوات الحشد الشعبي العراقية إن عددا من مقراتها الرسمية في مناطق مختلفة من العراق تعرضت يوم الأربعاء لهجمات قالت إن قوات أمريكية وسعودية هي التي شنتها.

وأضافت ​أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار في عدد من مبانيها ومنشآتها.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الأربعاء بعد الضربات الأمريكية السعودية، وسط ‌مخاوف من ⁠تصعيد الصراع.

ونفى مسئول دفاعي إيراني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، بشدة وجود أي صلة لإيران بالمقذوفات التي أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف سعودية.

وقال المسئول الإيراني، الذي لم يكشف عن اسمه، إن نسبة الهجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة إلى إيران تمثل "خطأ كبيرا في التقدير".

وقالت إيران إنها ستكف عن إطلاق النار ما دامت واشنطن تفعل ذلك. لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية "في محاولة هجوم مباغتة على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط"، وإن الصواريخ جرى اعتراضها بنجاح.