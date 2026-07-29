الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملات دهم وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، تخللها اعتقال عشرات الفلسطينيين.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غربي المدينة، ودهمت العديد من منازلها، واعتقلت كلًا من: نصار فؤاد يعقوب اشتية، ولؤي حسان صالح هندي، ومحمود عمر عثمان رمضان، وأسامة ماجد عبد الفتاح رمضان، وعبد الرازق حسن يامين.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات جنوبي نابلس، ودهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت بشير زيادة من بلدة مادما، والشابين أحمد محمد أبو خلف وعودة طه ياسين من بلدة عصيرة القبلية، وياسر محمد هندي، ونجله تامر، وعمرو محمد زبن من بلدة بورين.

وشهدت بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس حملة دهم وتفتيش لعديد المنازل بمشاركة عشرات الجنود، تخللها التقاط صور للسكان والمنازل والغرف.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طارق نائل عمر، بعد دهم منزله في بلدة فرعون جنوبي مدينة طولكرم، فيما اعتقلت الأسير المحرر مؤتمن أحمد عودة، من منزله في بلدة صيدا شمالي طولكرم.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من المدينة، ودهمت منزل الشاب بهاء الفلو، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن تامر فادي يوسف زيد، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مخيم الجلزون للاجئين، شمالي مدينة رام الله.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين عرف من أصحابها: عطالله العمور، وجودت صابر العمور، كما اقتحمت القوات مدينة بيت ساحور شرق المدينة.