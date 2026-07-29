الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني

تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وأكّد الصفدي والزياني متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين، والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الصفدي والزياني التطورات الإقليمية، وتبعات التصعيد في المنطقة، والجهود المُستهدِفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكّدا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكّد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، إنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ووصف ذلك بأنه «محاولة هجوم مباغتة» من طهران.

ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية ‌الموقع المحدد الذي قالت إن إيران حاولت استهدافه.

وذكرت قوات الحرس الثوري الإيراني لاحقا، أنها أطلقت عدة صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن، ردا على ما وصفتها بإجراءات أمريكية ضد المصالح الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أوقف فجأة خلال مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين على إيران، إن هناك «محادثات جيدة» جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج. وتنفي إيران سعيها لاستئناف المحادثات مع واشنطن.