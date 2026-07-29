ناد إيطالي يزاحم الأهلي وينضم لقائمة المهتمين بالتعاقد مع عمر فايد

انضم نادي فروزينوني الإيطالي للأندية المهتمة بالتعاقد مع عمر فايد، مدافع فنربخشة التركي والمنتخب الوطني الأولمبي، وسط أنباؤء مفاوضات الأهلي للتعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات من قبل الأهلي ونادي بوجون شتشيتسين البولندي للتعاقد مع اللاعب، قبل أن يدهل فريق فروزينوني، العائد حديثًا للدوري الإيطالي الممتاز.

ووفقًا لعدد من الصحف التركية تلقى نادي فنربخشة التركي عرضًا من الفريق الإيطالي من أجل ضم المدافع المصري عمر فايد في فترة الانتقالات الصيفية، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.

وأشار التقربر إلى أن الصفقة قد تتم بصيغة البيع النهائي، وليس على سبيل الإعارة، رغم ارتباط اللاعب مع فنربخشة حتى صيف 2027.

وكشفت تقارير صحفية تركية في وقت سابق عن تحرك النادي الأهلي لبدء مفاوضاته الرسمية مع فنربخشة التركي، من أجل التعاقد مع المدافع المصري عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» التركية أن إدارة فنربخشة تلقت عرضًا من الأهلي للحصول على خدمات فايد، مشيرة إلى أن الأهلي أبدى رغبته في ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في إطار تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأكد التقرير أن تحرك الأهلي يأتي في الوقت الذي يعمل فيه فنربخشة على إعادة ترتيب قائمته وحسم مستقبل عدد من لاعبيه، بالتزامن مع سعيه لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة التركية إلى وجود اهتمام أيضًا بالمدافع المصري من جانب أندية في الدوري التركي الممتاز وبعض الفرق الأوروبية، لافتة إلى أن اللاعب وإدارة ناديه سيحددان موقفهما النهائي خلال الفترة المقبلة.

وانضم عمر فايد إلى فنربخشة في صيف 2023 قادمًا من المقاولون العرب، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق التركي منذ انتقاله، حيث خرج على سبيل الإعارة إلى عدة أندية، من بينها نوفي بازار الصربي، وبيرشوت البلجيكي، وأروكا البرتغالي، بحثًا عن فرصة المشاركة واكتساب الخبرات.

كما كشفت تقارير صحفية خارجية عن دخول نادي بوجون شتشيتسين البولندي في مفاوضات مع فنربخشة التركي للتعاقد مع المدافع المصري عمر فايد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «بوجون سبورت» البولندية أن إدارة نادي بوجون شتشيتسين تواصل بحثها عن مدافع شاب يمتلك مقومات التطور وإمكانية تحقيق عائد مادي من بيعه مستقبلًا، بعدما أخفقت في ضم إبراهيم بوهاري وألفي دورينجتون.

وأضافت أن عمر فايد أصبح أحدث الأسماء المطروحة على طاولة بوجون شتشيتسين، في ظل رغبة النادي في تعزيز خطه الخلفي، مشيرة إلى أن المفاوضات مع فنربخشة لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن تتضح نتائجها خلال الأيام المقبلة.