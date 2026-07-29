تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي يُقام خلال شهري يوليو وأغسطس، تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وشهد المسرح المكشوف أول ظهور للفنان شريف منير على خشبة الأوبرا، حيث أحيا حفلاً مع فرقته «نوستالجيا»، بمشاركة المطربين محمد نادر، وماريز لحود، وسمر محمد، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

وجاءت هذه المشاركة بعد النجاحات التي حققها شريف منير في أعماله الدرامية، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرته الفنية، مقدمًا نفسه للمرة الأولى أمام جمهور الأوبرا في تجربة موسيقية مختلفة، لاقت استحسان الحضور.