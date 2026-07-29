تصدر محكمة جنح أوسيم، اليوم الأربعاء، حكمها على 4 مسئولين بمدرسة "هابي لاند" الخاصة بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة، في اتهامهم بإخفاء فيديو التحرش بتلميذة داخل المدرسة، والتستر على الجريمة.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية قررت إخلاء سبيل المتهمين الثلاث مديرة المدرسة، إلى جانب مسئولة العلاقات العامة القائمة بنشر فيديو واقعة التحرش بإحدى التلميذات، ووكيلة المدرسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب الاستماع إلى أقوالهما بشأن الواقعة، بينما المتهم الرابع مالك المدرسة هارب منذ انتشار الفيديو واكتشاف الواقعة.

ويذكر أن محكمة جنايات الجيزة، في 26 يونيو الماضي نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في الواقعة رجل الأعمال وشريك في ملكية مدرسة "هابي لاند" الظاهر في فيديو الواقعة الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اتهامه بهتك عرض عدد من التلاميذ بالمدرسة، وقررت تأجيلها لـ 12 أغسطس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات، وندب متخصص فني لعرض فيديو الواقعة.

وبينت التحقيقات أن المتهمين الأربعة علموا بمحتوى الفيديو منذ سبتمبر 2024، إلا أنهم لم يفصحوا عنه أو يبلغوا الجهات المختصة، خشية من المالك الأساسي للمدرسة وخوفًا من فقدان وظائفهم.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، بعد أن ثبت من التحقيقات تقاعسهم عن الإبلاغ عن الواقعة رغم علمهم بها، ونسخ ملف القضية وإحالة المتهم الرئيسي في واقعة هتك العرض إلى محكمة الجنايات، التي نظرت أولى الجلسات وقررت تأجيلها لـ 12 أغسطس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

ووجهت النيابة إلى مديرة المدرسة اتهامات تتعلق بالإهمال الإداري وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال داخل المنشأة التعليمية، فيما خضعت ناشرة الفيديو للتحقيق على خلفية مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بنشر مقاطع تتضمن مشاهد اعتداء وتمس حرمة الحياة الخاصة قبل إبلاغ الجهات المختصة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6331 لسنة 2026 جنايات أوسيم، للمتهم "أ. ف"، تهمة التعدي على 4 أطفال داخل المدرسة خلال أعوام 2024 و2025 و2026، وأن المتهم شريك بمدرسة "هابي لاند للغات"، متهم بالتعدي على 4 صغار، المجني عليهم (ذكور وإناث) والذين لم يبلغ أي منهم 18 عاما كاملة وقت الوقائع.

وتابعت التحقيقات أن المتهم استغل صغر سن الأطفال، وسلطته عليهم باعتباره من القائمين على إدارة المدرسة، وارتكب الوقائع المنسوبة إليه داخل المدرسة محل دراسة الأطفال.

وأضاف التحقيقات أن المتهم كان يستغل ظروف اختلائه بالأطفال بعيدا عن أعين الآخرين، ويقوم بالتعدي عليهم على نحو يخالف القانون، بعد أن تحكمت فيه رغبات عليلة، وأهواء نفسية مريضة، أخرجته عن المألوف ودفعته دفعًا لارتكاب أعمال منافية تستوجب أشد العقاب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم خضع خضوعًا تامًّا لشهواته ونزواته، وارتكب جريمته فى حق الصغار داخل محراب العلم، بأن لامس أجسادهم بيده وجسده، على نحو ألحق الأذى بعفتهم وبراءتهم.